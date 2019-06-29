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التحالف العربى يستهدف عدة مواقع للمليشيات الحوثية بصعدة شمالى اليمن

السبت، 29 يونيو 2019 06:36 م
التحالف العربى يستهدف عدة مواقع للمليشيات الحوثية بصعدة شمالى اليمن قوات التحالف العربى
أ ش أ

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم،السبت، غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" بأن المقاتلات استهدفت موقعا للمليشيا في منطقة "الفحلوين" بعدة غارات جوية؛ ما أسفر عن تدمير مدفعية تابعة للمليشيا، ومصرع عددٍ من عناصرها.

 

وأضاف الموقع أن مقاتلات التحالف قامت بعدد من الغارات الجوية على مخزن أسلحة تابعا للمليشيا الحوثية في وادي "حضوان" بالمديرية ذاتها؛ ما أدى إلى تدمير المخزن، ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

 

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقتي "الغول"، "والعشاش" القريبتين من مركز المديرية؛ ما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.

 


اليمن

التحالف العربى

الحوثيون

صعدة

الجيش اليمنى

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