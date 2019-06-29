الأوقاف تعقد اجتماعا اليوم لقياداتها لبحث الترويج لصكوك الأضاحى

يعقد اليوم السبت، لقاء بمديرى مديريات الأوقاف الفرعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، بمبنى أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، لمراجعة ومناقشة بعض الملفات، منها: أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية وأنشطة المدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومشروع صكوك الأضاحي، وبرامج التدريب، وأعمال اللجنة العليا للخدمات ، وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة.

ويناقش اللقاء ترتيب الأولويات، وآليات الإسناد، ومتابعة التنفيذ، والاستعانة بالكفاءات من الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري، ورؤى تحديث وتطوير جوانب العمل الإداري والتنظيمي، وبرامج العناية بالنشء والشباب، وتفعيل دور الواعظات، ومناقشة موضوع إسكان العاملين بالأوقاف، والانتهاء من تغيير لافتات المساجد التي كانت تحمل أسماء بعض الجمعيات أو رموز الجماعات، تخليصا لدور العبادة من أي توظيف سياسي أو أيدلوجي، على أن يسلم مدير كل مديرية ملخصا مكتوبا وموقعا من سيادته متضمنا جهود مديريته ورؤيته في كل ذلك لرئيس قطاع المديريات في موعد أقصاه الأربعاء القادم ، تمهيدا لمناقشته في الاجتماع.