استعجال تقرير الطب الشرعى لشاب قتله عاطلين لسرقته بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بشاب قتله عاطلين لسرقته بمنطقة منشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن عاطلين ارتكبا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.