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إيقاف الرحلات الجوية بين مطار بنينا الليبي والمطارات التركية

السبت، 29 يونيو 2019 05:07 م
إيقاف الرحلات الجوية بين مطار بنينا الليبي والمطارات التركية طائرة
أ ش أ

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أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية ، اليوم السبت ، إيقاف كامل الرحلات المغادرة من المطار إلى تركيا.

 

وحسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية بأن إدارة المطار قد أعلنت - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنها أوقفت كل الرحلات القـاصدة إسطنبول ، عـلى أن تكون هناك رحلات للعـودة فقـط (إسطنبول/ بنغازي) للمواطنين الليبيين الموجودين في تركيا.

 

وطالبت الإدارة، المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب ) بمراجعة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

 


ليبيا

تركيا

مطار بنينا

بنغازى

اسطنبول

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