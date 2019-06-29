إيقاف الرحلات الجوية بين مطار بنينا الليبي والمطارات التركية

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أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية ، اليوم السبت ، إيقاف كامل الرحلات المغادرة من المطار إلى تركيا.

وحسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية بأن إدارة المطار قد أعلنت - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنها أوقفت كل الرحلات القـاصدة إسطنبول ، عـلى أن تكون هناك رحلات للعـودة فقـط (إسطنبول/ بنغازي) للمواطنين الليبيين الموجودين في تركيا.

وطالبت الإدارة، المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب ) بمراجعة شركات الطيران ومكاتب الحجز.