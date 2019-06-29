إنهاء إجراءات صرف النفقة للزوجة والمطلقة من بنك ناصر × 5 خطوات.. تعرفى عليها

كتب علاء رضوان – محمد أبو عوض

يصرف "بنك ناصر الاجتماعى" النفقة لكل المستحقين لها والصادر لهم وفقًا للقانون المصرى أحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث يجرى صرف حوالى 52 مليون جنيه للمستفيدين من خدمات البنك فى هذا الشأن.

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يرصد إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر فى محاولة لحل الإشكاليات التى تقع فيها العديد من الأسر المصرية أثناء السير فى إجراءات صرف النفقة، حيث تصرف النفقة وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية المصرية، ويجرى الصرف من خلال فرع البنك الواقع في محل إقامة المحكوم له، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانونى – بحسب الخبير القانونى والمحامية المختصة بشئون الأسرة يارا أحمد سعد.



الإجراءات المطلوبة

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1-أن تتقدم الزوجة أو المطلقة لبنك ناصر الاجتماعى بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء .

2- يجب أن يكون الحكم وفقًا لمتطلبات بنك ناصر نهائيًا؛ ولتلك النهائية حالتان :

أولاً: إما أن يكون غير مطعون عليه بالاستئناف وفى هذه الحالة يجب أن تتقدم الزوجة أو المطلقة بشهادة صادرة من محكمة استئناف عالى الأسرة تفيد عدم حصول استئناف على الحكم.

ثانيا: وهى حالة الطعن على الحكم بالاستئناف فيجب تقديم صورة رسمية من حكم محكمة الاستئناف العالى لشئون الأسرة أن كانت تلك المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإن كان الحكم قد صدر بتعديل المبلغ المقضى به بالزيادة، فهنا يجب على الزوجة أو المطلقة تقديم صورة من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم الاستئناف، بالإضافة إلى صورة من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم محكمة الدرجة الأولى، وإما أن صدر الحكم بتعديل المبلغ المقضى به بتخفيضه فهنا يكتفى البنك بتقديم صورة رسمية من حكم محكمة الاستئناف.

3- يجب أن تقدم الصيغة التنفيذية للحكم معلنة أى أن تقدم إلى قلم المحضرين لإتمام الإعلان، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية .





4- يلزم ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر، وأن زادت يجب اتباع إجراءات الإعلان المشار إليها بالشرط السابق .

5- تقوم الزوجة باستخراج برنت تأمينات وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها .

وبعد أن تتقدم الزوجة أو المطلقة بتلك الأوراق إلى بنك ناصر الاجتماعي – وفًقا لـ"سعد" - تكون بهذا قد استوفت كافة شروط البنك للحصول على النفقة، ولكن يقوم البنك بالتحرى عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك، ولدرأ كل شبهة حول ذلك الأمر لأن البنك يقوم بدور اجتماعى الغرض منه المساعدة فى تخفيف العبء على الحاضنة.



وبعد الانتهاء من تلك التحريات التي لا تستغرق على أقصى تقدير ثلاثين يومًا، يقوم البنك بصرف النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر، ولكن يجب التنويه إلى أن البنك يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضى بها، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر - كما أوضح "سعد" .



ويجدر الإشارة إلى أن القواعد السابقة تنطبق ليس فقط على الزوجة أو المطلقة، لكنها تمتد لكل حاضنة للصغار، كما تمتد إلى كل صغير أو صغيرة أتم خمسة عشرة عامًا .



طلاق

وتتلخص إجراءات الحصول على الخدمة فى الأتى:

- أصل الصيغة لحكم أول درجة + 3 صور ضوئية للحكم.

- أصل إعلان بالصيغة التنفيذية +3 صور ضوئية للإعـلان.

- أصل شهادة بتمام الإعلان +3 صور للشهادة.

- أصل شهادة بحصول استنئاف من عدمه "من الزوج للزوجة والعكس".

- طباعة تأمينية للزوج – الزوجة – الأولاد.

- صورة بطاقة الزوج + الزوجة "مطابقة للحالة الإجتماعية الحالية".