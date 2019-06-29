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إطلاق إسم الشهيد محمود عابد علي مدرسة بقريته في مركز أولاد صقر بالشرقيه

السبت، 29 يونيو 2019 01:45 م
إطلاق إسم الشهيد محمود عابد علي مدرسة بقريته في مركز أولاد صقر بالشرقيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد المجند محمود عابد عبد السلام سعد، على مدرسة حمادة الإعدادية المشتركة بقرية حمادة التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق أسم الشهيد على المدرسة، يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية ،من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء ،تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

 

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لإطلاق أسم الشهيد على مدرسة حمادة الإعدادية المشتركة بقرية حمادة التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقر، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أولاد صقر لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة ،و بعد موافقة المجلس التنفيذى للمركز ،ومديريه التربية والتعليم على إطلاق أسم الشهيد على مدرسة حمادة الاعدادية المشتركة ليصدر المحافظ قراره المتقدم .

 

 


الشرقية

أولاد صقر

إطلاق اسم الشهيد

اخبار الشرقيه

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