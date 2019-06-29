إصابة طفل فى حادث سير وتسمم 3 سيدات بوجبة غذائية بمدينة الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب طفل، فى حادث مرورى، بينما أصيبت 3 سيدات بحالة تسمم غذائى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا يفيد إصابة محمد سعيد مرزوق 11 سنة مقيم حى السبط البحرى بمدينة الخارجة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بعدما صدمته سيارة بالمنطقة.

كما أصيبت كل سوريا حمدى حامد 56 سنة، أمينة حسن عبد الله 19 سنة، اخلاص حسن عبد اللطيف 30 سنة، ومقيمات بحى الأمل بمدينة الخارجة بحالة إعياء واشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.