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إصابة طالبتين بالثانوية بإغماء وهبوط فى الدورة الدموية أثناء الامتحان بسوهاج

السبت، 29 يونيو 2019 11:44 ص
إصابة طالبتين بالثانوية بإغماء وهبوط فى الدورة الدموية أثناء الامتحان بسوهاج إسعاف-ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف –محمود مقبول

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أصيبت الطالبة فرحة مدحت عبد المنعم 18 سنة بمدرسة اللغات بالمنشاة بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة اليوم السبت، بمحافظة سوهاج، وتم نقلها بسيارة الإسعاف الى المستشفى، فيما أصيبت الطالبة إسراء أحمد 17 سنة بهبوط فى الدورة الدموية بلجنة مدرسة نجع المغنمين الابتدائية بجهينة وتم تقلها الى المستشفى بسيارة الإسعاف لعلاجها.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
 
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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