أولياء أمور طلاب أولى ثانوى يطالبون باستلام التظلمات على نتيجة امتحان مايو

طالب أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام بتخصيص واستلام شكاوى وتظلمات أبنائهم على النتيجة التى تم إعلانها الأسبوع الماضى لامتحان مايو الإلكترونى.

وأوضح أولياء الأمور أنهم توجهوا إلى الإدارات التعليمية لاستقبال لشكاوى والتظلمات على النتيجة، وأكدت الإدارات عدم تلقيها لأى أوراق أو شكاوى وطالبتهم بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتلقى الشكاوى وتحديد موقف الطلاب قبل امتحان الفرصة الثانية الذى ينطلق 14 يوليو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوى للفصل الدراسى الثانى (دور مايو 2019)، فى مدة أقصاها أسبوع بدءًا من يوم 27 يونيو الجارى، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً وإلكترونياً.

وقالت الوزارة، إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد فى السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة فى تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الوزارة أن تقديم الشكوى لا يعد مبرراً لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية فى يوليو 2019 وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب فى حالة عدم ثبوت الشكوى، وانطلاقاً من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أى خلل تقنى، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.