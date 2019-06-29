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أنور قرقاش: الحضور السعودى المتألق فى قمة العشرين لمصلحة العرب والمنطقة

السبت، 29 يونيو 2019 03:41 م
أنور قرقاش: الحضور السعودى المتألق فى قمة العشرين لمصلحة العرب والمنطقة أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن الحضور السعودى فى قمة العشرين يدعم مصلحة المنطقة.

 

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "الحضور السعودى المتألق فى قمة العشرين ودور الرياض المتنامى على الصعيد الدولى لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التى تشهدها السعودية مبشرة، ونرى فى ازدهارها ازدهارنا وفى استقرارها استقرارنا"

 

 

وترأس ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة فى قمة العشرين، التى جمعت 37 دولة ومنظمة، حيث أكد فى كلمة له فى جلسة ختام القمة عزم المملكة على مواصلة العمل للتقدم.

 

 


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