4 استراتيجيات لتطوير معامل التكرير أهمها تحقيق الإكتفاء الذاتى من منتجات البترول

كتب - مروة الغول

يعد تطوير معامل التكرير من أهم أهداف قطاع البترول، وذلك من أجل زيادة الإنتاج المحلين من المنتجات البترولية، وتوفيرها بأعلى مواصفات الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يلي أهم الاستراتيجيات التي تقوم عليها تطوير معامل التكرير، وهى :

1- وضع خطة لتطوير معامل التكرير، لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى من التسهيلات، والامكانيات المتاحة بالشركات لتحقيق التكامل بين شركات المنطقة الواحدة.

2- زيادة الطاقة التكريرية بمعامل التكرير من خلال إزالة الاختناقات وتشجيع القطاع الخاص، لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، ومواكبة الطلب المحلى المتزايد مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

3- تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال المشروعات الجديدة الجارى والمخطط تنفيذها.

3- الاستغلال الأمثل للطاقات غير المستغلة، بالوحدات الإنتاجية بشركات قطاع البترول المختلفة، وتشغيلها بطريقة اقتصادية لتحقيق عائد مميز للشركات البترولية.

4- دراسة تأجير هذه الطاقات غير المستغلة للغيرلزيادة موارد الشركات، والاستفادة من خبرة العمالة الفنية المصرية.