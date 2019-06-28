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وزير الخارجية الإيطالى: المشير خليفة حفتر طرف أساسى لا يمكن تجاهله فى ليبيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:34 م
وزير الخارجية الإيطالى: المشير خليفة حفتر طرف أساسى لا يمكن تجاهله فى ليبيا قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو، إن قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر طرف أساسى فى مساعى الحل فى ليبيا ولا يمكن تجاهله.

وأضاف موافيرو - عقب لقائه فى العاصمة روما، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن المشير حفتر هو طرف أساسى فى السيناريو الليبى ومحاور لا يمكن تجاهله".

وكان الجيش الوطنى الليبى قد طرح مبادرة لحل الأزمة فى البلاد بعد أن يستعيد السيطرة على العاصمة طرابلس، وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى، فى مؤتمر صحفى، إن مبادرة الجيش الليبى تتضمن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد، وإجراء حوار وطنى بمشاركة الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن "المشروع الوطنى الطموح هو الذى نقاتل من أجل نجاحه منذ عام 2014، نؤمن إيمانا كاملا بقضيتنا الوطنية، وهى قضية أمنية وليست سياسية أو من أجل الثروات كما يروج البعض"، وشدد على أن كل المبادرات السابقة "تمت عرقلتها من قبل الميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية الإجرامية، التابعة للإرهاب السياسى المتطرف".

وشن الجيش الوطنى فى الرابع من أبريل الماضى عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير طرابلس القابعة فى قبضة ميليشيات متطرفة مدعومة من تركيا وقطر.

 


الجيش الليبى

وزير الخارجية الايطالى

خليفة حفتر

المبعوث الاممى الى ليبيا

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