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"مياه الشرقية": إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية أصبح ضرورة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:11 م
"مياه الشرقية": إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية أصبح ضرورة ختام ورشة العمل بشركة مياه الشرقية
كتب أحمد حسن

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أكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على أهمية برامج التدريب برفع القدرات الفنية واعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات ووضع حلول عاجلة لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى نطاق المحافظة.

وأضاف، أنه تم تكريم مهندسي التخطيط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بورشة العمل الختامية"  لمشروع تطوير منظومة دعم اتخاذ القرار لمشروعات تحسين استدامة خدمات مياه الشرب بمصر"، ما يعكس قدرة مهندسى الشركة لا سيما المعنيين بقطاع التخطيط والتحليل الهيدروليكى على وضع سيناريوهات وبدائل للتعامل مع الأزمات.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى شركات المياه التي حققت المراكز الأولى بحضور قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وأكد، فارس، على دعم الشركة القابضة وحرصها على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشركات التابعة لتكون قادرة على وضع خطط بالمشروعات المطلوبة، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية لتضاهى المتطلبات العالمية، ولتحقيق المستهدف وتطوير منظومة الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، والبحث عن البدائل غير النمطية ورفع كافة محاور العملية التخطيطية والتشغيلية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

ومن جانبها، قالت دكتورة مها خلاف: مدير برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن مشروع تحسين استدامة خدمات مياه الشرب يأتي استكمالا لبرنامج دعم اتخاذ القرار الذي بدء في عام 2011 على مدار 5 أعوام لتأهيل مهندسي التخطيط في المجالات التى تتعلق بخدمة الصرف الصحى.

 


وزاره الاسكان

شركه مياه الشرقيه

محافظه الشرقيه

الوكاله الالمانيه

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