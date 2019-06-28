موجز6.. اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





قرينة رئيس بورندى تزور منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول "صور "

وقالت وزارة الآثار فى بيان لها: ‘ن الزيارة بدأت بالهرم الأكبر، والممر الأول داخله، ثم انتقلت إلى زيارة منطقة البانوراما، حيث قامت حرم الرئيس والوفد المرافق لها بالتقاط الصور التذكارية ثم توجهت إلى تمثال أبو الهول.

فضيحة جديدة لتميم.. مؤسسة حقوقية تكشف دور قطر فى الاتجار بالبشر فى أفريقيا

فى ظل تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر فى ليبيا وتشاد، ومع استمرار الأزمة السياسية فى ليبيا، تشير أصابع الاتهام للدور القطرى فى تعميق مآسى المهاجرين غير الشرعيين، والزج بهم نحو المجهول ليواجهوا بصدورهم أسلحة الإتجار بالبشر، هذا ما أكدته مؤسسة ماعت فى مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان.





فيديو.. كولومبيا تستضيف نهائى كوبا أميركا 2020

أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، عن استضافة بلاده لنهائى بطولة "كوبا أميركا 2020"، التى تنظمها العام القادم مشاركة مع الأرجنتين.

فيديو.. جماهير المنتخبات الأفريقية تهتف لنظام "تذكرتى" فى كان 2019

هتفت بعض الجماهير الأفريقية المتواجدة فى مصر، لمؤازرة منتخبات بلادها فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، لنظام "تذكرتى"، التى سهلت على المشجعين دخول المدرجات.





الجارديان: إغلاق مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بموجة الحر الشديد التى تضرب فرنسا وأوروبا، وقالت إن فرنسا تستعد لدرجات حرارة قياسية فى الجنوب، فى الوقت الذى لقى شخصان مصرعهما فى أسبانيا.

اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم

أعلنت وزارة الآثار اليوم عن اكتشاف 21 مقبرة تاريخية من خلال أعمال الحفر التى تمت بمنطقة اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم.





صور.. العثور على تمائم نادرة عمرها 2500 عام بمقابر أثرية فى الفيوم

عثرت البعثة الأثرية التى تولت أعمال الحفائر بـ21 مقبرة تم اكتشافها بمنطقة اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم على بعض التمائم والمنتجات الخرزية، التى ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية ويصل عمرها أكثر من 2500 عام.

شكرى: السيسى يلتقى أمين عام الأمم المتحدة غداً ومشاركته بقمة العشرين مهمة

كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيعقد غداً، السبت، لقاءً ثنائياً مع الأمين عام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة إلى مشاركته فى الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين، كما يتم ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين فى قمة العشرين.





المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

أكدت وزارة المالية، أن مصر حريصة على استمرارها فى تطبيق سياسات الانضباط المالى والاقتصادى بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها، جاء ذلك بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالى للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى العالمية والبنوك الدولية.

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ضد مالي في امم افريقيا 2019

أعلن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي والان جيريس المديرين الفنيين لمنتخبي مالي وتونس التشكيلة الاساسية للمباراة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.





أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

مهاجم هداف، تمتع بقدرة فريدة فى المهارة المراوغة وإحراز الأهداف، كان نسراً يحلق فى سماء المستطيل الأخضر، رفضه الزمالك فى فترة التسعينيات وفضل عليه مواطنة إيمانويل أمونيكى، لعب بأكبر أندية العالم وتوج بالعديد من الجوائز

صور.. العثور على "شبشب" عمره 3 آلاف عام بمقبرة فى الفيوم

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الجمعة، عن العثور خلال أعمال حفائر بإحدى المقابر بمنطقة اللاهون بالفيوم، على "شبشب" عمره 3 آلاف سنة بحالة جيدة.





سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

كشف المطرب المغربى سعد لمجرد عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة التى تجمع بينه وبين النجم محمد رمضان فى أول ديو غنائى بينهما بعنوان "انساى"، وظهر الثنائي على البوستر الذى يشبه أفلام هوليوود الشهيرة، وعلق عليها لمجرد قائلًا: "قريبًا في باريس"، كما أعلن لمجرد عن موعد طرح الأغنية، وذلك فى منتصف فصل الصيف.

الجيش الليبى يتهم تركيا وقطر بالوقوف وراء الجماعات المسلحة فى طرابلس

اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، تركيا وقطر بدعم والوقوف وراء الجماعات المسلحة فى البلاد.





أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 28-6-2019 بقيمة 3 جنيهات، فى ظل عودة الأسعار العالمية للذهب للصعود مرة أخرى.

5 لاعبين اختفوا فى ظروف غامضة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا.. مروان محسن بلا أنياب هجومية.. عبد الله السعيد "تايه" فى الملعب.. وليد سليمان ذهب ولم يعد.. الننى يرفع شعار "الصيت ولا الغنى".. وكوكا لغز كبير

رغم أن منتخب مصر نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا بتغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد أحرزهم أحمد المحمدى ومحمد صلاح، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، إلا أن هناك لاعبين يمثلون علامات استفهام فى تشكيلة المنتخب الوطنى.





فيديو.. قنوات الإخوان منابر للكذب ونشر الرذيلة.. أيمن نور يدعى على قناته للمرة العاشرة عودته لمصر قريبا.. والتنظيم يروج عبرها شائعات وفاة الرئيس التونسى.. ومستشار أردوغان يحرض على ممارسة الزنا

فضائح كثيرة تلاحق قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، فتلك المنابر أصبحت منبعا للكذب وتصدير الشائعات، وخروج حلفاء الإخوان ليواصلون أكاذيبهم على الرأى العام، كما أنها أيضا أصبحت منبرا للتحريض على الفسق من جانب المسؤولين الأتراك.