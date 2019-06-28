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معهد الفلك: 24 حدثا فلكيا أبرزها يتعلق بالشمس والقمر وكوكب زحل خلال يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:02 م
معهد الفلك: 24 حدثا فلكيا أبرزها يتعلق بالشمس والقمر وكوكب زحل خلال يوليو زحل
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يشهد شهر يوليو المقبل فصلا جديدا من الزخم الفلكى الذى سجل بياناته المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى دليله الفلكى للعام الهجرى الحالى (1440)، متضمنا كسوفا كليا للشمس وخسوفا جزئيا للقمر وتقابل كوكبى زحل وبلوتو مع الأرض والشمس، إلى جانب ميلاد هلال شهر ذو القعدة وتتابع مراحله وأوجهه طوال أيام الشهر القمري.

وعشية اليوم الثانى من أيام شهر يوليو المقبل الذى سيبدأ يوم الاثنين المقبل، سيولد هلال شهر ذو القعدة فى تمام الساعة التاسعة و16 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلي، وسيبقى فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق يوم الأربعاء المقبل وعندها ستثبت رؤيته، وتكون غرة الشهر حسابيا يوم /الخميس/ المقبل، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور جاد محمد القاضىى رئيس المعهد.


وقال القاضى فى حديث "لوكالة أنباء الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة إنه سيتزامن مع لحظة اقتران شهر ذو القعدة حدوث كسوف كلى للشمس لن يرى فى مصر أو أى من دول المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الكسوف هو الثانى لهذا العام بعد كسوف الشمس الذى حدث فى شهر يناير الماضى والذى كان من النوع الجزئى ولم تتمكن مصر أيضا من رؤيته لحدوثه قبل شروق الشمس.


ولفت إلى أن الكسوف الشمسى المقبل سيرى كليا فى تشيلى والأرجنتين، وستستغرق مراحله من بدايتها لنهايتها فترة زمنية مدتها 4 ساعات و56 دقيقة تقريبا
وأضاف أن خسوف القمر الذى سيحدث فى شهر /يوليو/ المقبل سيمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية، وسيكون من النوع الجزئي، وهو الخسوف الثانى والأخير للقمر هذا العام، بعد الخسوف الكلى الذى شاهدته القاهرة ليلة 21/20 من يناير الماضي، موضحا أن ظل الأرض سيغطى 65% تقريبا من سطح القمر، وأن حدوثه سيتفق مع توقيت بدر شهر ذى القعدة المقبل، ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه، والذى حددته الحسابات الفلكية بالساعة 8 مساءً و42 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، حيث ستستغرق جميع مراحله مدة قدرها 5 ساعات و38 دقيقة تقريبا.


ولفت القاضى إلى أنه يستفاد من ظاهرتى الكسوف والخسوف فى ضبط بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث تعكس هذه الظواهر بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، موضحا أن مركز الكسوف الشمسى هو موعد ميلاد الهلال الجديد، فيما يحدث الخسوف القمرى عند اكتمال القمر بدرا


وذكر أن هلال شهر ذى القعدة سيصل إلى تربيعه الأول فى يوم 9 يوليو المقبل، ويسكتمل الهلال بدرا فى يوم 17 يوليو، فيما يصل إلى مرحلة التربيع الأخير فى يوم 25 من ذات الشهر، منوها بأن القمر سيكون فى أوج مداره حول الأرض فى يوم 21 يوليو، تسبقه الأرض التى ستكون فى أوج مدارها حول الشمس فى يوم 5 يوليو، مشيرا إلى أن تقابل كوكب زحل مع الأرض والشمس سيكون يوم الـ9 من يوليو، ويتقابل كوكب بلوتو مع الأرض والشمس بعدها بخمسة أيام.
واختتم القاضى حديثه قائلا: إن هذه الظواهر الفلكية هى الأبرز خلال شهر /يوليو/ المقبل والتى يمكن لهواة الفلك ومحبيه تتبعها ورؤيتها، إلا أنها ليست الوحيدة خلال الشهر، حيث كشفت الحسابات الفلكية للمعهد، أن عدد تلك الظواهر والأحداث سيصل إلى 24 حدثا فلكيا، كل منها له أثره ومعناه العلمى لدى الخبراء والمتخصصين.


زحل

الأرض

ظواهر كونية

بلوتو

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