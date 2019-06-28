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قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:13 ص
قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو ماكرون يهمس فى أذن ترامب فى قمة العشرين
كتب بلال رمضان

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أثار الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ردود أفعال الصحفيين، فى قمة العشرين، بعدما قام بالهمس فى أذن نظيره الأمريكى دونالد ترامب، وقام بالهمس فى أذنه.

ما فعله الرئيس الفرنسى، أثار ردود أفعال الصحفيين أثناء تغطيتهم لأعمال قمة العشرين المنعقدة فى مدينة أوساكا اليابانية، عن فحوى ما همس به فى أذن دونالد ترامب.


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قمة العشرين

ترامب وماكرون

اليوم السابع بلس

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