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فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:38 م
فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة درجات الحرارة ـ أرشيفية
إيمان حنا

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سجلت فرنسا أعلى درجة حرارة على الإطلاق، الجمعة، فى ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا، بحسب ما قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حيث وصلت الحرارة إلى 44.3 درجة مئوية فى منطقة كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوب البلاد، وفق ما نقلت رويترز، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات، طبقا لـ"سكاى نيوز".

 

ويطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم "فقاعة الصحراء"، نظرا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا، وفقا للكثيرين منهم.

 

وسجلت أعلى درجة حرارة بفرنسا في 21 يوليو 2003، ووصلت وقتها إلى 44 درجة مئوية، وقد خلفت موجة الحر في ذلك العام أكثر من 70 ألف حالة وفاة في عموم القارة الأوروبية، وفي السياق نفسه، تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاما، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية.


فرنسا

ارتفاع الحرارة

اوربا موجة حارة

باريس

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