ضبط 2 طن سكر مدعم فى السيدة زينب قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق،ومكافحة الغش الغذائى، وضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات، عن ضبط 183قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط 2 من مسئولى محال البدالة التموينية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (محافظة القاهرة)، لحيازتهم وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية التموينية، المدعمة من قِبل الدولة قدرها (2.100) 2 طن ومائة كيلو جرام (سكر تموينى)، و1044 ألف وأربعة وأربعون عبوة (زيت تموينى)، المخصصة ربطاً على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق، والاستيلاء عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.

وتم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة بلبيس (محافظة الشرقية)، لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية (الحلوى الجافة)، مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بياناتا، تُفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبط كميات 2 طن "مستلزمات إنتاج" (سكر، عسل جلوكوز، مكسبات طعم)، و 3360 ثلاث آلاف وثلاثمائة وستون عبوة (حلوى جافة)، "منتج نهائى" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستمرارا للحملات تم ضبط مالك محل غير مرخص، لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة منيا القمح (محافظة الشرقية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك قدرها (740 ) سبعمائة وأربعون كيلو جرام (أسماك مجمدة)، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، تُفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.