صور.. السيطرة على حريق داخل معرض وملاهى فى الهرم دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل معرض ومدينة ملاهى وسنتر على مساحة 300 مترا فى شارع العريش المتفرع من شارع الهرم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

جانب من الحريق

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

إخماد الحريق

سحابة سوداء جراء اخماد الحريق

حريق العريش بالهرم

المواطنين يساعدون الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

جانب من السيطرة على الحريق بشارع العريش

جانب من اخماد الحريق

حريق يلتهم ملاهى بشارع العريش