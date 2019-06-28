شاهد.. "كارتوناج" أثرى استخدم فى لف مومياء منذ 3 آلاف سنة لحمايتها بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت وزارة الآثار العثور على كارتوناج أثرى عمره حوالى 3 آلاف سنة خلال الأثرية التى تمت بالمنطقة أمام هرم اللاهون بالفيوم، غلفت به مومياء، وتم وضعه اليوم فى صندوق زجاجى.

وقال أشرف صبحى مدير الحفائر والبعثات بآثار الفيوم والمشرف على الحفائر بمنطقة اللاهون فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذا الكارتوناج كان يستخدم قديما فى لف المومياء وهو مكون من الجص أعلى لفائف من الكتان ووضعت عليه صور لبعض المعبودات التى يعتقد أنها تقوم بحماية المؤمياء وتبدأ بصور القرابين المقدمة من الملك إلى الإله أوزير وتحوى الصور مجموعة من الآلهة الأخرى التى يعتقد أن تحمى المومياء من الأرواح الشريرة وتساعدها على إعادة البعث للعالم مرة أخرى.











