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سوهاج تنظم ورشة عمل لمناقشة أساسيات التخطيط الانمائى

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:36 م
سوهاج تنظم ورشة عمل لمناقشة أساسيات التخطيط الانمائى جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف

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نظمت محافظة سوهاج ورشة عمل بعنوان "دمج أهداف التنمية المستدامة فى خطط التنمية المحلية"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء يسرى خضر السكرتير العام أن الورشة ناقشت أساسيات التخطيط الإنمائى وكيفية ربط أهداف التنمية المستدامة بأهداف المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها طبقا للأجندة الواردة من وزارة التخطيط، مشيراً إلى حضور 15 من مديرى إدارات التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة، وبعض مديريات الخدمات وباحثى ومسئولى التخطيط بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن هدف الورشة الأساسى هو توطين ودمج أهداف التنمية المستدامة الأممية فى خطط المحافظات.

ومن جانبها قالت ليلى الشيمى مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة أن الورشة تناولت جلسة حول أنواع التخطيط ومستوياته " البيانات، والمعلومات، ودورها فى إعداد الخطط"، وجلسة حول أساليب وأدوات التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى تدريبات تطبيقية، مشيرة إلى أن الورشة تضمنت أيضا جلسة حول المؤشرات وآليات متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت مستهدفات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومحددات التنفيذ ودمج أهداف التنمية المستدامة داخل خطط المحافظات.

حاضر فى الورشة كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز النقلى أستاذ ومدير مركز التخطيط الإقليمى ومعهد التخطيط القومي، والدكتورة يسر عبد الفتاح إبراهيم خبير ديموجرافى والمدير السابق لوحدة التنمية المستدامة التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

 

 

 

 


سوهاج

التنمية المحلية

التخطيط

معهد التخطيط القومي

الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء

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