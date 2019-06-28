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سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مصر أهم شركاءنا فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:06 ص
سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مصر أهم شركاءنا فى الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجى راتشكوف
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أكد سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن مصر أهم شريك لبلاده فى الشرق الأوسط وأفريقيا وفى المنظمات الدولية، منوها بوجود قاعدة صلبة للتعاون المثمر بين الجانبين قائمة على 27 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

 

وقال سفير بيلاروسيا بالقاهرة -فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال بمرور 28 عاما على استقلال بيلاروسيا و مرور 75 عاما على تحريرها من غزو النازى -إن بيلاروسيا ترحب بالتقدم الذى أحرزته مصر نحو استقرار الوضع السياسى والاقتصادى فى البلاد، وتدعم بقوة جهود السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف... مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمينسك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجارى كانت حدثا بالغ الأهمية فى العلاقات الثنائية، حيث اتخذ الزعيم المصرى قرارا تاريخيا بفتح السفارة المصرية فى مينسك.

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وأضاف راتشكوف بأن الرئيسين المصرى والبيلاروسى قررا إقامة آلية للحوار السياسى الدائم على مستوى وزيرى الخارجية ورفع تنسيق التعاون الاقتصادى إلى مستوى كبار المسئولين التابعين لرئاسة البلدين... مشيرا إلى أن الزيارة شهدت التوقيع على خارطة طريق لتعزيز التعاون فى كافة المجالات للعامين المقبلين .


وأوضح أن البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية ممتازة ويركزان على دعم الجهود المشتركة فى المجال الاقتصادى ويتم حاليا تنفيذ 15 مشروعا مشتركا فى مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتعليم والأمن، لافتا إلى أن العامين الماضيين قد شهدا اطلاق الإنتاج المشترك للشاحنات والجرارات والرافعات والمعدات والآلات الزراعية ، وتم فتح إدارة هندسية لتدريب المهندسين المصريين ، فضلا عن زيادة أعداد السائحين البيلاروسيين بمقدار أربعة أضعاف.


وأردف قائلا"إننا نحتفل اليوم بذكرى 28 عاما على الاستقلال و75 عاما من التحرر من النازية، حيث أصبحت بيلاروسيا دولة ذات سيادة ومستقلة وهى دولة مؤسسة فى الأمم المتحدة وتتبنى سياسة خارجية سلمية تسعى نحو تعزيز التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية وتسهم بشكل كبير فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى .


سيرجى راتشكوف

مصر

بيلاروسيا

الشرق الأوسط

أفريقيا

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