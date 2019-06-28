رئيس وزراء كندا يلتقى قادة أوروبا على هامش قمة مجموعة العشرين

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التقى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء إيطاليا، وهولندا وإسبانيا، وبريطانيا، على هامش مشاركته فى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان.

وشملت لقاءات ترودو لقائه مع رئيس المجلس الأوروبى، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، أن القادة ناقشوا ألوياتهم المشتركة لقمة مجموعة العشرين، لاسيما أهمية عمل الدول معًا لدعم النظام الدولى القائم على القواعد والمؤسسات الرئيسية المتعددة الأطراف التى تدعمه، بما فى ذلك منظمة التجارة العالمية. كما ناقشوا الفرص الاقتصادية وفرص العمل الناتجة عن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة.

وأكد رئيس الوزراء الكندى وشركاؤه الأوروبيون التزامهم باتفاق باريس والحاجة إلى وحدة مجموعة العشرين، والعمل بشأن القضايا البيئية، بما فى ذلك تغير المناخ وحماية المحيطات، كما تبادلوا الآراء حول مجموعة من التحديات الجيوسياسية، بما فى ذلك سيادة أوكرانيا وأمنها والنشاط السيبرانى الضار من جانب بعض الجهات الحكومية.