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رئيس روسيا يكشف عن زعماء فى العالم نالوا إعجابه.. تعرف عليهما

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:48 ص
رئيس روسيا يكشف عن زعماء فى العالم نالوا إعجابه.. تعرف عليهما فلاديمير بوتين
وكالات

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كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لصحيفة بريطانية عن زعماء العالم الذين هو معجب بهم.

وأوضح بوتين فى حديثه لـ"فاينانشل تايمز"، حسمبا نقلت وكالة "سبوتنيك" أنه معجب أولاً بالقيصر الروسى بطرس الأول.

ويبقى بوتين معجبا بهذا الشخص على الرغم من أنه كان قد رحل عن الدنيا، ولكنه يظل حيًا، كما قال بوتين، طالما بقيت قضيته حية. وأشار بوتين إلى أن هذا ينطبق على كل إنسان.

أما عن الزعماء المعاصرين فإن بوتين معجب أولا بالرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك. وعلل بوتين إعجابه بهذا الشخص قائلا إن الرئيس شيراك كان له رأى متميز فى كل مسألة وكان يعرف كيف يدافع عن رأيه واحترم فى الوقت نفسه آراء الآخرين دائما.

 


فلاديمير بوتين

جاك شيراك

بطرس الاول

بوتين

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