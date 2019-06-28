حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة الشقق السكنة فى النزهة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة النزهة، حيث تم ضبطه عقب سرقته شقة سكنية بالمنطقة، وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنا من ضبطه وبحوزته المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء مروره فى أحد الشوارع بالمنطقة وبحوزته حقيبة كبيرة، حيث حاول الهرب عقب رؤيته القوة الأمنية، على الفور لاحقه رجال الشرطة، وتمكنا من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزتهما على "مبلغ مالى 7000 جنيه، 2 سلسلة فضية"، تبين قيامه بسرقتهما من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم.

وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة، كما تم بإرشاده ضبط" مبلغ مالى 5000 جنيه، 2 سلسلة فضية "، من متحصلات واقعة السرقة)، وأعترف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى سياق آخر، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية فى النزهه، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهم شركة أدوات مكتبية.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، اثناء إستقلالهما عربة كارو وبحوزتهما ( 5 كرتونه بداخلهم أدوات مكتبية، كرتونه بداخلها 15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، 2 ماسورة حديدية).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية وكشك بأسلوب كسر القفل، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وأقر مالك شركة الأدوات المكتبية بإنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة بعد، وحرر محضر بالواقعة.