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حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة تجارة الهيروين فى المرج

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:29 م
حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة تجارة الهيروين فى المرج هروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته 250 جرامًا من مخدر الهيروين.  

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط " على.أ " 32 سنة مسجل خطر، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب والمقضى عليه فيها بالحبس شهر، وذلك أثناء استقلاله دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، حيث ضبط بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بلغت 250 جرامًا، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات عملية البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


حبس مسجل خطر

مخدر الهيروين

تجارة المخدرات

قسم المرج

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