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حالة الطقس اليوم الجمعة 28/6/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 28/6/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيره للرمال و الأتربة.
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة.
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.
 
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فوق المناطق الجبلية، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
 
وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.
 
وفي خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً ورطباً بشكل عام.
وتظهر كميات من السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.
ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار أقصى شمال المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.
 
وتكون الرياح غربية معتدلة السُرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
 يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . الجو سيكون صافياً وحاراًَ نسبياً في وقت الظهيرة ولطيفاً ومعتدلاً في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية ليلاً ، ولا يستبعد هطول رذاذ في ساعات الليل المتأخر والفجر في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والساحل .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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