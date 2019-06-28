تركيا تعلن مقتل أحد عسكرييها بهجوم فى إدلب السورية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين خلال هجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية - في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس - إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة بقذائف المدفعية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وأفادت "الدفاع التركية" بأنه - على خلفية هذا التطور - تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا بشأن هذا الحادث.