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بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بالمملكة السعودية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:24 م
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بالمملكة السعودية مناسك الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت قيادة قوات أمن الحج فى المملكة العربية السعودية، أنه تم ابتداءً من صباح اليوم، الجمعة، الشروع فى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تطبيق أنظمة الحج التى تقضى بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، حيث يتم فى هذه المرحلة منع المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وإعادتهم إلى حيث أتوا، حيث بدأت مراكز الضبط الأمنى على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسى، التنعيم، الكعكية، الشميسى القديم، سبوحة والكر فى تنفيذ ذلك بدءاً من صباح اليوم.

 

وأكدت قيادة قوات أمن الحج، أنه سيتم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بكل حزم، كما أهابت بكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذى الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.

 


الحج

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السعودية

الامن السعودى

مكة المكرمة

امن الحج

المملكة العربية السعودية

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