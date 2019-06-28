سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 03:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق القمة "الصينية- الأفريقية" فى أوساكا بمشاركة السيسى

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:44 ص
انطلاق القمة "الصينية- الأفريقية" فى أوساكا بمشاركة السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أوساكا- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 
انطلقت قبل قليل، فى مدينة أوساكا اليابانية، القمة الصينية- الأفريقية، والتي دعا إليها الرئيس الصيني ورئيسا بمشاركة جنوب افريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين G20
 
وكانت العاصمة الصينية بكين، استضافت في سبتمبر من العام الماضي أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
 

السيسى

قمة العشرين

قمة اوساكا

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة