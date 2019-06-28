انطلاق القمة "الصينية- الأفريقية" فى أوساكا بمشاركة السيسى
الجمعة، 28 يونيو 2019 02:44 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أوساكا- محمد الجالى
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انطلقت قبل قليل، فى مدينة أوساكا اليابانية، القمة الصينية- الأفريقية، والتي دعا إليها الرئيس الصيني ورئيسا بمشاركة جنوب افريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين G20
وكانت العاصمة الصينية بكين، استضافت في سبتمبر من العام الماضي أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
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