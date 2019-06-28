العثور على جثة طفل فى ترعة دفرة بالغربية

الغربية محمد طارق

عثر أهالي قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية على جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، طافيه بترعة الملاحة بالقرية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بعثور أهالي قرية دفرة على جثة طفل يدعي ” محمود و ا ” 14 سنة طالب ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا إلى مكان الواقعة ، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي لتوقيع الكشف الطب عليها، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة ملابسات الواقعة وإخطار النيابة .