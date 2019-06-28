سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يؤكد ضرورة تحقيق المصلحة المتبادلة بين أفريقيا والشركاء الدوليين

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:10 ص
السيسى يؤكد ضرورة تحقيق المصلحة المتبادلة بين أفريقيا والشركاء الدوليين الرئيس السيسى
أوساكا- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الجالي
 
 
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فى قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانب سيادته كلاً من رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال".
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت في إطار جهود توحيد أصوات الدول الأفريقية خلال الاجتماعات الدولية التي تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلي رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات المجموعة لهذا العام؛ باعتبار جنوب أفريقيا عضو دائم في المجموعة، والسنغال باعتبارها دولة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بالنيباد، ومصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الافريقية، لا سيما من خلال تناول الدول الثلاث للمواقف الجماعية للقارة الافريقية خلال تفاعلاتها في القمة.
 
وأضاف "راضى"، في تصريحات صحفية من أوساكا، أن الرئيس السيسى أشار  في هذا الصدد إلى ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة ما بين الدول الافريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة الأفريقية في تطلعاتها  التنموية في مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح أفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.
 
وتم التوافق خلال القمة المصغرة على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مع التركيز في هذا الإطار على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا المشروعات المدرجة ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، بالإضافة إلي المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وكالة التنمية الأفريقية "النيباد" باعتبارها الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.
 
كما شدد الزعماء الأفارقة على أهمية العمل كذلك علي توفير الموارد اللازمة لهذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي الأفريقي، وذلك من خلال حشد المساهمات من الشركاء أو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أو من خلال مؤسسات القطاع الخاص.
 
وأوضح  السفير بسام راضي أن الرئيس حرص خلال لقائه بأشقائه الأفارقة على تأكيد أن أفريقيا قد خطت خطوة كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي القاري من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، ويتعين على كافة الدول الافريقية استمرار التعاون لتحقيق التشغيل الفعلي وتدشين باقي المراحل التنفيذية ذات الصلة بتحرير التجارة بين الدول الافريقية.

اوساكا

قمة العشرين

السيسى

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعدادات مكثفة قبل انطلاق قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:13 ص

الرئيس بوتين يصل أوساكا اليابانية للمشاركة فى قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:01 ص

قبل ساعات من انطلاقها..8 ملفات ساخنة على مائدة "قمة العشرين" باليابان..الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية ورفع مستوى معيشة الشعوب على أولويات الملفات ..ولقاءات ثنائية للرؤساء لبحث القضايا المشتركة

الخميس، 27 يونيو 2019 08:00 م

إنفوجراف ..تعرف على أسباب دعوة مصر للمشاركة فى قمة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة