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الأمم المتحدة: طوارئ غير مسبوقة بالساحل الإفريقى جراء العنف المسلح

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:19 ص
الأمم المتحدة: طوارئ غير مسبوقة بالساحل الإفريقى جراء العنف المسلح الأمم المتحدة
أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة عن تسبب أعمال العنف فى منطقة الساحل الإفريقى بوجود حالة طوارئ إنسانية غير مسبوقة مع وجود ملايين الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية أو الذين نزحوا بسبب الجماعات المسلحة، داعية المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الأرواح.

وقالت صوفى جارد توملى رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة لغرب ووسط إفريقيا خلال مؤتمر صحفى فى داكار، أوردته قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، - "نحن هنا لندق ناقوس الخطر حيال الوضع الإنسانى الذى لا ينفك يتدهور بسرعة كبيرة وبلغ مستويات غير مسبوقة".

يشار إلى أن الاحتياجات التمويلية للمساعدات الإنسانية فى الساحل هذا العام تقدر بـ2,4 مليار دولار من أجل إنقاذ 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. مطلقةً "دعوة الى العمل" لمساعدة 4,2 ملايين شخص نزحوا بسبب العنف فى ستة بلدان تواجه اعتداءات جهادية، هى مالى وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

 


الامم المتحدة

الساحل الافريقى

الجماعات المسلحة

حالة طوارئ

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