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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك بمركز أبوتيج في أسيوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:29 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك بمركز أبوتيج في أسيوط إسعاف - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك  كانوا يستقلونه بجوار نقطة إسعاف الفليو التابعة لمركز شرطة أبوتيج ،   وتم نقل المصابين الي مستشفي  الإيمان العام.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا  من المقدم أحمد حربي رئيس مباحث قسم شرطة  أبوتيج   يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الفليو  بدائرة المركز يفيد انقلاب توكتوك  يستقله 5 أشخاص  وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص  بكدمات وكسور نتيجة انقلاب التوك توك  بهم وتم نقل المصابين  الي مستشفي الإيمان العام   وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

 


حادث قرية الفليو

انقلاب توكتوك

حادث مركز ابوتيج

حادث توكتوك ابوتيج

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