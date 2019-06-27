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100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

الخميس، 27 يونيو 2019 12:15 ص
100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز المشى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن الانتظام فى المشى يحمى من الإصابة بالأمراض ويقلل من التوتر، وتعمل على زيادة الشعور بالسعادة مع رفع التركيز.

 

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: من فوائد المشى أنه يحارب الأنفلونزا والرشح والزكام، فالأشخاص الذين يعتادون على المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.

 

وأضافت المبادرة: تساعد رياضة المشى على تحريك عضلات الجسم بأكملها وتغذية خلايا وأنسجة المخ، وتابعت: كلما زاد المشى ازدادت رشاقة منطقة الخصر، وتابعت: من فوائد المشى أسفل أشعة الشمس بانتظام يساهم فى تعزيز فيتامين D فى الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

يشار إلى أن رياضة المشى سهلة ولا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو مكان محدد لممارستها، كما يساهم فى محاربة سرطان الثدى.

 


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