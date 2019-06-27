100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن الانتظام فى المشى يحمى من الإصابة بالأمراض ويقلل من التوتر، وتعمل على زيادة الشعور بالسعادة مع رفع التركيز.
وقالت مبادرة 100 مليون صحة: من فوائد المشى أنه يحارب الأنفلونزا والرشح والزكام، فالأشخاص الذين يعتادون على المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.
وأضافت المبادرة: تساعد رياضة المشى على تحريك عضلات الجسم بأكملها وتغذية خلايا وأنسجة المخ، وتابعت: كلما زاد المشى ازدادت رشاقة منطقة الخصر، وتابعت: من فوائد المشى أسفل أشعة الشمس بانتظام يساهم فى تعزيز فيتامين D فى الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
يشار إلى أن رياضة المشى سهلة ولا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو مكان محدد لممارستها، كما يساهم فى محاربة سرطان الثدى.
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