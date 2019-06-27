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وزارة الكهرباء تحتفل بتخريج دفعة متدربين جدد من دولة غينيا‎

الخميس، 27 يونيو 2019 12:35 م
وزارة الكهرباء تحتفل بتخريج دفعة متدربين جدد من دولة غينيا‎ جانب من حفل التخرج
كتب على عبد الرحمن

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شهد صباح اليوم الخميس الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والمهندس على محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع مكتب الوزير والمهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 10 متدربين من دولة غينيا الشقيقة فى برنامج تدريبي تحت عنوان " تكنولوجيات الطاقة المتجددة  " خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجارى، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر من الدول الأفريقية الشقيقة.

وأشاد عمران فى بداية الاحتفالية بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة منذ قديم الأزل فضلاً عن العلاقات القوية التى تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا مؤكداص على رغبتهما فى دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.


وأضاف عمران أن هذا الرنامج  يأتي ضمن عدد من البرامج التدريبية الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بهذه الدول فى مجالات الكهرباء فى مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من طاقات متجددة ، طاقة تقليدية ، إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات المالية والإدارية، موضحا أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.

وأوضح المهندس على عبد الفتاح وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع مكتب الوزير أن قطاع الكهرباء المصرى يمتلك أكثر من 20 مركز تدريبى، وأبدى استعداد القطاع لتقديم الدعم الفنى لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الإفريقة بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده ، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.
    
وأعرب عبد الفتاح عن أمله فى قيام السادة المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.


وأكد ايهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، رغبته فى دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة موضحاً أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.


هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي التعرف على التكنولوجيات المختلفة للطاقة المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية ، وشبكات ذكية ، الكتلة الحيوية ، السيارات الكهربائية ، وقد تخلل البرنامج عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.


وأشاد المتدربون بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات، معربين عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم.


تأتى هذه الدورات التدريبية ضمن العديد من مجالات التعاون تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصرى بهذه الدول.


الكهرباء

غينيا

محطات الكهرباء

الدول الإفريقية

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