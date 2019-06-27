محكمة بودابست ترفض تسليم رئيس وزراء مقدونيا الشمالية السابق

بودابست /أ ش أ/

رفضت محكمة بودابست الطلب المقدم من مقدونيا الشمالية لتسليم رئيس وزرائها السابق "نيكولا جرويفسكي".

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن "جرويفسكي" وصل إلى المجر في نوفمبر الماضي هاربًا من بلاده؛ لتجنب توقيع عقوبة السجن لمدة عامين بسبب اتهامات تتعلق بالفساد، حيث منحته المجر فيما بعد حق اللجوء السياسي.

وأوضحت حيثيات الحكم الصادر أنه وفقا للقانون، فإنه لا يمكن الموافقة على طلبات تسليم أشخاص إلى الدول التي هربوا منها بعد منحهم حق اللجوء السياسي.

يذكر أن "جرويفسكي" تولى منصب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية لمدة عقد من الزمن، حيث غادر المنصب في عام 2016.