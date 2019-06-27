محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بدشنا وفرشوط (صور)

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،أعمال توسعات محطة مياه دشنا وإعمال التشطيبات النهائية بمحطة مياه فرشوط يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وبدأ محافظ قنا جولته بتفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذى سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه لاسيما في فصل الصيف.

وتابع الهجان أعمال حفر المرحلة الأخيرة من خطوط الطرد وشبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحى بمحطة رفع أبو مناع غرب والتي تبلغ قدرتها 20 ألف متر مكعب - يوم وأبو مناع شرق بقدرة 6 آلاف متر مكعب- يوم موضحًا أنه تم الانتهاء من كلتا المحطتين .

كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية لمحطة مياه فرشوط المرشحة حيث يجري تعبئة خزان المحطة الرئيسي بالمياه تمهيدا لإجراء الاختبارات المعملية اللازمة والبدء في ضخ المياه للمواطنين .

وذكر المحافظ أن المحطة سوف تعمل بنظام تنقية المياه بتكلفة إجمالية 270 مليون جنية ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلاً لتصل طاقتها الانتاجية إلي 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة فى عدد السكان.

كما تابع أعمال الحفر عبر الدفع النفقى لتعدية خط المياه الرئيسى للمحطة أسفل الطريق الزراعي حتييتثنى ربط الخط الرئيسى بالشبكات الفرعية بالقري، مؤكداً أن المحافظة لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.