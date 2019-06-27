سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بدشنا وفرشوط (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 10:58 ص
محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بدشنا وفرشوط (صور) محافظ قنا يتفقد محطه المياه
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،أعمال توسعات محطة مياه دشنا وإعمال التشطيبات النهائية بمحطة مياه فرشوط يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.
 
 
وبدأ محافظ قنا جولته بتفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذى سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه لاسيما في فصل الصيف.
 
 
وتابع الهجان أعمال حفر المرحلة الأخيرة من خطوط الطرد وشبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحى بمحطة رفع أبو مناع غرب والتي تبلغ قدرتها 20 ألف متر مكعب - يوم وأبو مناع شرق بقدرة 6 آلاف متر مكعب- يوم موضحًا أنه تم الانتهاء من كلتا المحطتين .
 
كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية لمحطة مياه فرشوط المرشحة حيث يجري تعبئة خزان المحطة الرئيسي بالمياه تمهيدا لإجراء الاختبارات المعملية اللازمة والبدء في ضخ المياه للمواطنين .
 
وذكر المحافظ أن المحطة سوف تعمل بنظام تنقية المياه  بتكلفة إجمالية 270 مليون جنية ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلاً لتصل طاقتها الانتاجية إلي  800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة فى عدد السكان.
 
كما تابع أعمال  الحفر عبر الدفع النفقى لتعدية خط المياه  الرئيسى  للمحطة أسفل الطريق الزراعي حتييتثنى ربط الخط الرئيسى بالشبكات الفرعية بالقري، مؤكداً أن المحافظة لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  وتطوير القائم منها لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.
 
9J8A5981
 
9J8A5988
 
9J8A5993
 
 

قنا

محطه مياه دشنا

فرشوط

الصرف الصحى بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة