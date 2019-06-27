ماذا يفعل ترامب فى قمة العشرين؟.. 9 لقاءات ثنائية مع قادة دول العالم

كتب وكالات

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أوساكا، اليوم الخميس، قبيل ساعات من انطلاق قمة مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن يعقد تسعة لقاءات ثنائية على هامش القمة الرئيسية.

أولى اللقاءات



ومن المقرر أن يعقد أول لقاء وجها لوجه، مساء اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، كما سيجرى محادثات تجارية مرتقبة مع نظيره الصينى شى جين بينج، صباح يوم السبت، بحسب متحدث باسم البيت الأبيض.

الملف الإيرانى حاضرا بقوة فى الاجتماعات



فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية، مع قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان، على أن يكون الملف الإيرانى حاضرا فى هذه اللقاءات.

وأضاف المسئول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصينى تشى جينبينج، والرئيس الروسى فلاديمير بوتن، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، و أردوغان.

وقال إن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، ورئيس الوزراء الأسترالى سكوت ماريسون، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.



ترامب وولي العهد السعودي

لقاء "مطول" مع الرئيس الصينى بسبب الحرب التجارية



ويعتزم ترامب، عقد اجتماع مطول مع نظيره الصينى "شى جين بينج"، خلال فعاليات قمة العشرين، وقال ترامب فى تغريدة على تويتر قبل شهر من الاجتماع ، إن الفرق المعنية فى البلدين، ستبدأ محادثات قبل الاجتماع.

وذكر ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا للغاية" مع الرئيس الصينى "جين بينغ"، دون مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت وتفاصيل المكالمة.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالى قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.



ترامب ورئيس الصين

أجندة المباحثات بين ترامب وبوتين



وذكر أن الرئيس الأمريكى سيناقش مع بوتين على الأرجح التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا.





ترامب وبوتين

ماكرون وترامب



وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أعلن أنه سيلتقى ترامب "على انفراد" على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة الملف الإيراني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ماكرون فى تصريح صحفى أدلى به فى ختام قمة دول ضفتى المتوسط فى مرسيليا "سأجرى على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترامب".

وأضاف الرئيس الفرنسى "أرسلت مستشارى الدبلوماسى إيمانويل بون الأسبوع الماضى إلى إيران"، وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، منذ أوائل مايو الماضي، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية إنهاء الإعفاءات الممنوحة لصادرات النفط الإيرانية، وما تلى ذلك من تطورات متسارعة.

وبلغ التوتر ذروته مع إسقاط الإيرانيين طائرة أمريكية دون طيار ، وكاد الأمر أن يؤدى إلى ضربة عسكرية ضد نظام الملالى قبل أن يتراجع الرئيس ترامب فى اللحظة الأخيرة عنها.





نشر 32 ألف جندى بمدينة أوساكا



وتم تشديد الإجراءات الأمنية فى مدينة أوساكا اليابانية، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين، غداً الجمعة فى المدينة الواقعة غربى البلاد، حيث أغلقت الشرطة أجزاء عديدة على طريق هانشين السريع، منذ صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "جى جى برس" اليابانية، بأنه تم نشر نحو 32 ألف من أفراد الشرطة فى الشوارع وفى أماكن أخرى بالمدينة، ممّا خلق جو يتسم بالتوتر.