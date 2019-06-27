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فيديو..انتصارات جديدة للجيش اليمنى فى جبهة العقبة

الخميس، 27 يونيو 2019 04:06 م
فيديو..انتصارات جديدة للجيش اليمنى فى جبهة العقبة
إيمان حنا

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يستمر الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف دعم الشرية اليمني فى حصد النجاحات على عدة جبهات ،  ففي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف سقط عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح،  فى هجوم للجيش اليمنى، بحسب مركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية .

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة، إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة أبطال الجيش، مؤكداً أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركّز استهدف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.


اليمن

الجوف

الحوثيين

الجيش اليمنى

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