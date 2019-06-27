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عايز ترخص سلاح.. تعرف على المستندات المطلوبة قبل التوجه لقسم الشرطة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:32 ص
عايز ترخص سلاح.. تعرف على المستندات المطلوبة قبل التوجه لقسم الشرطة مسدس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يحاول البعض الحصول على ترخيص سلاح شخصى، عن طريق التوجه لقسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته وتقديم طلب للحصول على الترخيص.

 

وكسباً للوقت، يقدم "اليوم السابع" للقراء أبرز المستندات المطلوبة للتقديم على طلب الحصول على ترخيص سلاح.
 

المستندات المطلوبة:

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

عدد (2) صورة فوتوغرافية.

إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

بيان بمبررات الترخيص.

المؤهل الدراسى بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

تحديد الغرض (لدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).

شهادتين طبيتين من أخصائى تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح (باطنة + نظر).


رخص السلاح

ترخيص السلاح

كيفية ترخيص السلاح

الحصول على رخصة سلاح

اخبار

حوادث

استخدام السلاح

اسلحة

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