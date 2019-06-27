طالبة تحمل سفاحا وتلقى بطفلتها بجوار مستشفى تلا بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

مات قلبها بعد لقاءات غير شرعية مع نجل عمها بمحافظة المنوفية، لتنهى قصة الحمل السفاح منه بطفلة تلقيها بجوار مستشفى تلا المركزى،فى محاولة منها لتنهى الجريمة ولكن القدر أبى أن تنتهى حياة فتاة دون أن يحاسب المتورطين فى وفاتها .

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ إلى نقطة مستشفى تلا المركزى ل " محمود ا ع " 39 سنه، فنى تحاليل، بمستشفى تلا المركزى،بعثوره على طفلة حديثة الولادة " متوفاة " بجوار الباب الخلفى وخلف منافذ دورات المياه الخاصة بالعيادات الخارجية .

وبسؤاله أفاد بأنه أثناء خروجه من الباب الخلفى للمعمل والمؤدى الى المسجد لأداء فريضة الظهر عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاة .

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها " نورهان م ع " 18 سنه، طالبة بالصف الثالث الثانوى الزراعى،وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة خشية افتضاح أمرها أمام أهلها وذلك لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل عمها ،وقيامها بولادة الطفلة المعثور عليها داخل أحدى دورات المياه الخاصة بالمستشفى،وإلقاء الطفلة من النافذة .

كما تمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على " ط ع غ " المتورط معها فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .