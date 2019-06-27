سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

طالبة تحمل سفاحا وتلقى بطفلتها بجوار مستشفى تلا بالمنوفية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:32 ص
طالبة تحمل سفاحا وتلقى بطفلتها بجوار مستشفى تلا بالمنوفية حبس -أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
مات قلبها بعد لقاءات غير شرعية مع نجل عمها بمحافظة المنوفية، لتنهى قصة الحمل السفاح منه بطفلة تلقيها بجوار مستشفى تلا المركزى،فى محاولة منها لتنهى الجريمة ولكن القدر أبى أن تنتهى حياة فتاة دون أن يحاسب المتورطين فى وفاتها . 
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ إلى نقطة مستشفى تلا المركزى ل " محمود ا ع " 39 سنه، فنى تحاليل،  بمستشفى تلا المركزى،بعثوره على طفلة حديثة الولادة " متوفاة " بجوار الباب الخلفى وخلف منافذ دورات المياه الخاصة بالعيادات الخارجية .
 
وبسؤاله أفاد بأنه أثناء خروجه من الباب الخلفى للمعمل والمؤدى الى المسجد لأداء فريضة الظهر عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاة .
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها " نورهان م ع " 18 سنه، طالبة بالصف الثالث الثانوى الزراعى،وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة خشية افتضاح أمرها أمام أهلها وذلك لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل عمها ،وقيامها بولادة الطفلة المعثور عليها داخل أحدى دورات المياه الخاصة بالمستشفى،وإلقاء الطفلة من النافذة .
 
كما تمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على " ط ع غ "  المتورط  معها فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .     
   
 

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

البحث الجنائى

حمل سفاح

تلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة تطلب تحريات المباحث فى وفاة طفل داخل حمام سباحة بالسلام

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:37 م

"دماء فى حمام سباحة".. وفاة طفل فى ظروف غامضة بالسلام.. أصدقاؤه: "اختفى مرة واحدة ومحدش شافه إلا وهو غرقان".. والده: "سيدة شافت مجموعة شباب بيضربوه ويغرقوه فى الميه".. شهود: إهمال المنقذين تسبب فى الوفاة

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:00 ص

القصة الكاملة لوفاة طفل غرقا داخل بيارة رى بالشرقية.. صور

الأحد، 23 يونيو 2019 06:30 ص

وفاة طفل أثر سقوط مياه مغليه عليه أثناء لهوه فى المنزل فى دار السلام

الخميس، 20 يونيو 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة