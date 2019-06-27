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ضبط صاعق كهربائى مع أمين الشرطة المتهم بالإتجار فى المخدرات بالمرج

الخميس، 27 يونيو 2019 12:55 م
ضبط صاعق كهربائى مع أمين الشرطة المتهم بالإتجار فى المخدرات بالمرج صاعق كهربائى،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحقيقات نيابة المرج  برئاسة المستشار أحمد شديد،فى واقعة ضبط أمين شرطة المتهم بالاتجار  فى المواد المخدرة أنه عثر بحوزته على صاعق كهربائى.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم، سبق اتهامه وضبطه من قبل  بالاتجار فى المخدرات  فى القضية رقم 4725 لسنة 2016 المرج، فتم استذان النيابة العامة لضبط المتهم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم وتم ضبطه   وبحوزته  صاعق كهربائى "الكتريك "،وبتفتيشه عثر معه على 4 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى ألف جنيه وهاتف محمول، فتم اقتيادة الى قسم الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وتبين من التحقيقات أن المبلغ الذى ضبط معه من حصيلة بيع المخدرات، بينما يستخدم الصاعق الكهربائى فى حماية نفسه أثناء التعامل مع عملائه فى بيع المخدرات، والهاتف المحمول للاتصال والاتفاق مع عملائه.

 


المرج

نيابة المرج

قسم المرج

حبس امين شرطة فى المرج

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