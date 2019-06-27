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ضبط سيدة تتزعم عصابة للتنقيب على الآثار بمدينة بدر

الخميس، 27 يونيو 2019 04:30 م
ضبط سيدة تتزعم عصابة للتنقيب على الآثار بمدينة بدر حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها وفى المقدمة منها جرائم التنقيب عن الآثار،  في ضبط سيدة وزوجها و7 أشخاص لحفرهم لمنزل بقصد التنقيب عن الأثار بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات، التى أجرتها مديرية أمن القاهرة،  قيام سيدة، وزوجها القيام بأعمال حفر بعقار محل سكنهما بقصد التنقيب عن الآثار بمساعدة 7 أشخاص أخرين بمدينة بدر ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهمة الأولى ، وبصحبتها 7 عاملين وذلك اثناء  قيامهم بأعمال حفر داخل العقار ، وعُثر بداخله على  حفرة  قطرها 1,5 متر وبعمق 20 متر،وأدوات حفر وتنقيب، و3 كوريك حفر و 2 فأس و 2غلق، وبمواجهة المتهمة إعترفت بالإتفاق مع زوجها  على التنقيب عن الآثار بمواجهة باقى المتهمين أقروا ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


التنقيب على الآثار

الآثار

سرقة

اللآثار

عصابة الاثار

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