ضبط تشكيل عصابى استولى على 20 ألف جنيه من مندوب مبيعات بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإستدراج مندوب مبيعات بإحدى شركات المواد الغذائية والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت تهديد الأسلحة النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات بلاغاً لمديرية أمن سوهاج من مندوب مبيعات بإحدى شركات الصناعات الغذائية، بتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص وطلب منه بعض المنتجات الخاصة بالشركة، وإتفق معه على مقابلته أسفل كوبرى طما الجديد، ولدى وصوله فوجئ بوجود 3 أشخاص مُلثمين هددوه بأسلحة نارية وإستولوا منه على مبلغ 20 ألف جنيه، حصيلة بيع منتجات الشركة وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج لكشف مُلابسات الحادث، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة3 أشخاص يعملون فى مجال تجارة الأغذية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة 3 فرد محلى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وبإرشادهم تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.