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صور..‏‫ إضافة اللغة الصينية ضمن عروض مناطق الصوت والضوء أكتوبر المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 01:58 م
صور..‏‫ إضافة اللغة الصينية ضمن عروض مناطق الصوت والضوء أكتوبر المقبل الوفد الصينى
كتب عبد الحليم سالم

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انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، من تسجيل عر وض الصوت والضوء باللغة الصينية لمناطق فيلة وادفو وأبو سمبل لتصبح اللغة الصينية فى كل مناطق الصوت والضوء كعرض حى.
 
وجاء ذلك عقب سفر وفد من الشركة على رأسهم سامح سعد رئيس الصوت والضوء بصحبة المخرج السينمائى شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما والمهندس كمال ربيع رئيس القطاع الهندسى لتنفيذ التسجيلات الخاصة بالعروض باللغة الصينية والتى تتم بالتعاون مع فريق عمل من الاذاعة الرسمية بالصين بمشاركة 27 ممثل من نجوم التمثيل الصينيين . 
 
وصرح سامح سعد فى بيان اليوم، بأنه مع بداية الموسم الشتوى أول أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغة الصينية بمناطق ادفو وفيلة و أبوسمبل، لتصبح كافة مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية، يأتى هذا فى إطار دعم زيارات ومجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الصين واهتمامه بتنشيط السياحة المصرية والتى جعلت مصر واحدة من افضل 5 وجهات افريقية بالنسبة للسائحين الصينين .
 
كما أشار سعد إلى أن هناك أكثر من مرحلة لإدخال لغة جديدة لعروض الصوت والضوء وإخراجها بشكل يليق بعظمة المكان وتاريخه منها   مرحلة ترجمة النص إلى اللغة الصينية الشعرية بزمن جمل مماثل للغة الانجليزية بنفس معنى النص الاصلى ليتقبلها النظام الالكتروني لتشغيل العرض ثم مرحلة اختيار الممثلين الذين يستطيعون عمل الآداء التمثيلي بنفس مستوي الآداء والانفعال الموجود في اللغات الأخرى  بطبقات صوت موازية للغات الأخرى لكل دور وأداء، ثم تأتي مرحلة التسجيل وباقي المراحل الفنية والتقنية للمونتاج وترتيب الجمل لتتناسب مع النص الأصلي، ثم ادخال التسجيلات علي الكمبيوتر الرئيسي لكل عرض وهي المرحلة التى يقوم بها الخبير الهولندى العالمى وهو من الخبراء القلائل فى التعامل مع أنظمة الصوت والضوء في العالم.
 
وأخيرا تأتي مرحلة إستيراد وتشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية والتى يتم إنتاجها من المصنع الوحيد في إنجلترا والمتخصص فى تصنيع تلك الأجهزة المتوافقة مع نظم العرض.
 
وتم التسجيل في العاصمة الصينية بكين فى مدينة الإنتاج الإعلامى فى استديوهات يونيفرسال العالمية بالإستعانة باكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية كما ذكرنا مسبقا حتى لا تقل العروض الصينية ابهارا عن عروض الصوت والضوء بباقى اللغات والتى تم تسجيلها في الماضي بمشاركة كبار النجوم العالميين مثل انطونى كوين – اليزابيث تايلور – عمر الشريف- سير لورانس أوليفية.
 
وأضاف سعد أن الشركة المالكة لاستديو التسجيل قد منحتنا تسجيل العرض الخاص بمنطقة ادفو مجانا وبدون اي تكلفة إضافية كمساهمة فى دعم السياحة فى مدينة ادفو .
 
جدير بالذكر أنه قد تم ادخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام  كاحدى اللغات الأساسية  التى يقدم بها العرض بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة  لتصبح عروض الصوت والضوء بمواقعها الخمسة ناطقة بتسعة لغات "العربية – الانجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية -الإسبانية –الروسيه – اليابانية -الصينية".
 
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الوفد المصري مع فريق عمل من الاذاعة الرسمية بالصين

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الوفد المصري مع فريق عمل من الاذاعة الرسمية بالصين


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الوفد المصري مع فريق عمل من الاذاعة الرسمية بالصين

 


الصوت والضوء

عروض الصوت والضوء

سامح سعد

اللغة الصينية

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