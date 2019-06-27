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صور .. جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين أبناء العم بأطفيح

الخميس، 27 يونيو 2019 04:25 م
صور .. جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين أبناء العم بأطفيح جانب من جلسة الصلح
كتب بهجت أبو ضيف

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نجحت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع كبار العائلات، وأعضاء مجلس النواب، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة الخضور بأطفيح.

وتم إقامة سرادق حضره عدد كبير من أبناء قرية كفر قنديل بأطفيح، ونظمه ياسر عمران  ،عمدة القرية، بالإضافة إلى أفراد العائلتين، بحضور اللواء عماد حمدى، نائب مدير أمن الجيزة، وعبد الوهاب خليل  ، عضو مجلس النواب، وقاسم فرج أبو زيد عضور مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهدت جلسة الصلح، تقديم أبناء حسين الكفن لأبناء نصر، وإتمام الصلح بين الطرفين.

أمن الجيزة يؤمن جلسة الصلح
أمن الجيزة يؤمن جلسة الصلح

 

جانب من جلسة الصلح
جانب من جلسة الصلح

 

جلسة الصلح
جلسة الصلح

 

حضور جلسة الصلح
حضور جلسة الصلح

 


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جلسة صلح بأطفيح

امن الجيزة

انهاء خصومة ثأرية

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