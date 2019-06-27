"صندوق العشوائيات" يكرم طلاب جامعة عين شمس لمشاركتهم بتجميل "الأسمرات3" و"المحروسة"

كتب أحمد حسن

كرم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الطلاب المشاركين من كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في تجميل المناطق العشوائية، حيث تم منحهم شهادات تقدير عرفاناً بالجهود المبذولة منهم لتجميل تلك المناطق التي تم تطويرها وهي منطقة "الاسمرات3 و"المحروسة" حيث يعتبر التكريم نقطة الانطلاق للمشاركة من طلاب الجامعات في سلسلة المشروعات القادمة.

وأكد المهندس خالد صديق أن التعاون مع الجامعات كشريك في التنمية، يعد تنفيذاً لسياسة الدولة والصندوق بشأن تضافر الجهود والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية الفعالة لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين البيئة لتغيير الوجه العمراني لمصرنا الحبيبة.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق أن حفل توزيع شهادات التقدير أقيم بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبحضور الدكتور إيهاب حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وقيادات الصندوق، وعدد من مسئولي كلية التربية النوعية بالجامعة والمشرفين على المشروع، والطلبة المشاركين بالأعمال الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، قاموا بتجميل منطقة الأسمرات 3، من خلال الرسم على غرف الكهرباء الموجودة بالمنطقة، وذلك لتحويلها من كتلة خرسانية إلى لوحات فنية مبدعة، والتي أضافت لمسات ساحرة للمكان وكذا منطقة المحروسة، حيث قام الطلاب برسومات داخلية للحضانات التي تستقبل الأطفال بعد التسكين.