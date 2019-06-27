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شاهد فى دقيقة.. تعرف على شواطئ الغردقة العامة وكيفية الوصول إليها

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تعرف على شواطئ الغردقة العامة وكيفية الوصول إليها شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستقبل مدينة الغردقة أعدادا كبيرة من المصطفين المصريين خلال فصل الصيف للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر، حيث تضم الغردقة أكثر من 200 فندق سياحى مختلف، وكذلك تضم عدة شواطئ عامة تعرف عليها.

 

1ـ شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة، يقع بوسط المدينة، وتذكرة دخوله لغير الأعضاء 15 جنيها.

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2ـ شاطئ عام رقم 4 " شاطئ الغلابة" يعد من أفضل الشواطئ من حيث المياه الصافية،  تذكرة الدخول للفرد 3  جنيهات.

 

3ـ شاطئ ميريت، يعد جزءا من شاطئ عام رقم 4، وتذكرة الدخول 15 جنيها.

 

4ـ شاطئ عام رقم 5 "شاطئ الفيروز"، من أفضل شواطئ الغردقة، وتبلغ تذكرة دخوله 20 جنيها للفرد.

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 5ـ شاطئ عام رقم 9 أبعد الشواطئ العامة عن المدينة، وتبلغ تذكرة دخوله 25 جنيها.

 

6ـ شواطئ الأحياء "شمال الغردقة" من أكبر الشواطئ التى يتجمع بها الأهالى، وليست شواطئ عامة.

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7ـ شاطئ الوزراء يقبل عليه المواطنون بكثافة وسميى بهذا الاسم لوجوده فى منطقة حى الوزراء شمال الغردقة.

 

8ـ يوجد بالمدينة 15 شاطئا خاصا تختلف تذكرة دخول الشواطئ تبدأ من 50 جنيها للفرد لـ200 جنيه.

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9ـ شواطئ الفنادق تستخدم لعملاء الفنادق المقيمين بها أو يوم واحد "دى يوزد" بـ300 جنيه لـ500 جنيه للفردين.

 

10ـ شاطئ دشة الضبعة "شاطئ أهل الغردقة الأصليين"  يقع قبل مدخل منطقة سهل حشيش


البحر الاحمر

الغردقة

شواطئ العامة بالغردقة

شواطئ الغردقة

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