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رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين الدولتين

الخميس، 27 يونيو 2019 01:39 ص
رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين الدولتين رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم
كتب مصطفى عنبر

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شهد الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاي إن ، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

 

تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

 

كان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة سيول فى زيارة لجمهورية كوريا الجنوبية.

 


السعودية

كوريا

كوريا الجنوبية

محمد بن سلمان

مذكرات تفاهم

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